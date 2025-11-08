Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y nueve heridos por un golpe de mar en Tenerife

CABEZA FRÍA

¿A quién miente Junts?

Con otros socios de investidura, en la intimidad, los de Puigdemont comparten que un Gobierno de Feijóo «sería lo peor para todos»

Gafas grandes, poco oxígeno

No habrá catalán en Europa

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace menos de seis meses, el 1 de junio, Jordi Turull aseguraba sobre Alberto Núñez Feijóo que «vive en una realidad paralela». Los populares acababan de sondear si los socios del Gobierno apoyarían una moción de censura contra Pedro Sánchez por la corrupción y las ... cloacas, y el secretario general de Junts rechazó rotunda y públicamente la propuesta en un acto en Sant Cugat del Vallès.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app