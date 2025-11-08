Hace menos de seis meses, el 1 de junio, Jordi Turull aseguraba sobre Alberto Núñez Feijóo que «vive en una realidad paralela». Los populares acababan de sondear si los socios del Gobierno apoyarían una moción de censura contra Pedro Sánchez por la corrupción y las ... cloacas, y el secretario general de Junts rechazó rotunda y públicamente la propuesta en un acto en Sant Cugat del Vallès.

Este jueves, entrevistada por Susanna Griso en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, Míriam Nogueras repitió la misma frase: «Esta gente vive en una realidad paralela». Pero ya no iba dirigida a Feijóo sino a Pedro Sánchez: «Lo que pase a partir de ahora se lo van a tener que preguntar al Gobierno español» añadió la portavoz de Junts en el Congreso.

Carles Puigdemont ha dado un giro de 180 grados. No solo le da la espalda al PSOE sino que le guiña un ojo al PP. Si antes nos decía a los periodistas que apoyar una moción de censura sería una «broma macabra» ahora nos dice que «solo hace falta que el PP se mueva». Y si alguien duda sobre si existe comunicación entre ambos solo tiene que fijarse en sus coincidencias en las votaciones del Congreso.

Ahora bien, ¿qué dice Junts en la intimidad?. Otra cosa. Lo que argumenta, en la intimidad, a otros socios del bloque de investidura es que necesita presionar al PSOE porque no cumple sus compromisos, pero comparte con ellos que un Gobierno de Feijóo «sería lo peor para todos».

Así pues ¿a quién miente Carles Puigdemont? Es evidente que el prófugo quiere que Feijóo le saque a bailar. Que la tentación y las ganas de echar a Pedro Sánchez nublen la vista del presidente de los populares, crea que la moción de censura es viable y la presente. Pero ¿de verdad está dispuesto Puigdemont a apretar el botón de un instrumento que llevaría a Moncloa al que considera su «verdugo»? En el PP no se lo creen. A, como mucho, 20 meses de las próximas elecciones generales el PP podrá hablar con Junts sobre una moción de censura pero no le pagará un precio por apoyarla ni aceptará que ponga los términos.

Acierta Génova al no creerse a Puigdemont porque ¿qué ganaría el prófugo con desalojar a Sánchez cuando gracias a él tiene más poder que nunca sobre el Gobierno central? Como ya hemos analizado otras veces, Junts solo puede conseguir cesiones inconstitucionales con el Gobierno sanchista y lo que está haciendo esta semana es armarse de más elementos de presión –la enmienda de totalidad a todas las leyes, el cambio de postura hacia una moción de censura– para captar toda la atención mediática y lograr la reacción del Gobierno que no consiguió la semana pasada con el anuncio de ruptura y su validación posterior por la militancia.

Y, aún siendo así, el problema no deja de ser menor para Sánchez porque la retirada del apoyo de Junts implica carecer del apoyo de la mayoría del Congreso y, por tanto, del respaldo de la mayoría del pueblo español. Seguir gobernando en estas condiciones es hacerlo, sin que quepa duda, de forma ilegítima.