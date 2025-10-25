Suscribete a
CABEZA FRÍA

No habrá catalán en Europa

Sánchez está engañando otra vez a Puigdemont al vender que Alemania ha cambiado de postura

¿Hasta dónde llegará Feijóo con Sánchez?

Ana Sánchez

Ana Sánchez

SI yo fuera Carles Puigdemont, Míriam Nogueras o cualquier otro cargo de Junts estaría muy mosqueada con el nuevo intento de Pedro Sánchez de tomarme el pelo con el catalán. Y en lugar de acudir el lunes a Perpiñán con los ánimos amansaditos, como ... espera Moncloa, y abogando por darle más tiempo al Gobierno para que logre la amnistía total y la transferencia de la competencia de inmigración abogaría por mandarle directamente a tomar viento porque a estas alturas hay algo evidente: es mentira que la UE vaya a aceptar que una lengua cooficial en uno de sus estados se convierta en oficial en el Parlamento Europeo. Cualquier idea en sentido contrario es insultar a la inteligencia del interlocutor.

