SI yo fuera Carles Puigdemont, Míriam Nogueras o cualquier otro cargo de Junts estaría muy mosqueada con el nuevo intento de Pedro Sánchez de tomarme el pelo con el catalán. Y en lugar de acudir el lunes a Perpiñán con los ánimos amansaditos, como ... espera Moncloa, y abogando por darle más tiempo al Gobierno para que logre la amnistía total y la transferencia de la competencia de inmigración abogaría por mandarle directamente a tomar viento porque a estas alturas hay algo evidente: es mentira que la UE vaya a aceptar que una lengua cooficial en uno de sus estados se convierta en oficial en el Parlamento Europeo. Cualquier idea en sentido contrario es insultar a la inteligencia del interlocutor.

Pedro Sánchez mintió a Puigdemont cuando le prometió que si le hacía presidente el catalán se convertiría en una más de las lenguas europeas porque no está en la mano del socialista cumplirlo. Ahí tiene razón el fugado porque el Gobierno no se comprometió a intentarlo sino a lograrlo, y lo mismo le dijo con la amnistía y con la transferencia de inmigración. Pero, al mismo tiempo, la culpa de que el jefe del Ejecutivo le siga engañando es solo suya por dejarse.

El episodio del viernes es un hito más de ese timo. Sánchez necesitaba conseguir un gran titular que le permitiera aplacar los ánimos en Junts y abortar la decisión de una posible ruptura. Fue la prioridad desde que el socialista testó con acritud que aquello de «la hora del cambio» que Nogueras le dijo el miércoles en el Congreso iba en serio. El Consejo Europeo del jueves y viernes brindaba la oportunidad perfecta para conseguir cualquier migaja que permitiera construir el relato de que las piezas se movían y se desatascaba el reconocimiento del catalán en Europa. Esa migaja fue que Alemania –gran opositor a la oficialidad del catalán– dijo que se sentaría a hablar del tema. El Gobierno lo vendió rápidamente como un giro radical, un cambio de posición respecto a lo que hace tan solo dos meses sostuvo el canciller Friedrich Merz en Moncloa. La historia aguantó viva unas horas mientras en la cancillería alemana observaban la «interpretación» de los medios españoles con una sorpresa que acabó saliendo a la luz a última hora de la noche cuando trascendió que el partido de Merz negaba cualquier cambio de postura y aclaraba que solo se había atendido la petición de hablar. O, por si alguien sigue teniendo dudas, Alemania dirá «no» dentro de dos semanas si España vuelve a llevar el catalán a la reunión del Consejo de Asuntos Generales.

La pregunta es ¿qué consiguió Merz por acceder a la petición de Sánchez? ¿Algo que necesita en el Parlamento Europeo?. Hay quien cree saberlo por el visible cabreo con que el alemán entró en el Consejo Europeo tras conocer que la Eurocámara había tumbado el primer paquete Ómnibus, con medidas para reducir la burocracia a las empresas. ¿Y qué pinta Sánchez ahí? Que el paquete cayó por seis socialistas díscolos, no españoles pero del grupo que preside la sanchista Iratxe García. ¿Puede Sánchez obligarles a cambiar su voto? No, tiene que convencerles. Pero si no le importa engañar a Puigdemont mucho menos a Merz.