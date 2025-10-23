Suscribete a
La confianza, el hilo invisible que nos une

La Fundación Princesa de Asturias tuvo claro su propósito, ofrecer a la sociedad referentes con una misión insustituible: portar la memoria y la identidad colectiva recordándonos quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y qué principios nos distinguen como sociedad

NIETO

Ana I. Fernández

Los premios Princesa de Asturias reconocerán esta tarde en Oviedo la capacidad y determinación de personas e instituciones para imaginar, y contribuir, a la vida colectiva. A lo largo de más de cuatro décadas, la Fundación Princesa de Asturias ha ido construyendo un legado ... de confianza, un territorio compartido de propósito y continuidad que nos permite afrontar los retos que vivimos. La construcción de esta confianza, tan necesaria, requiere de personas e instituciones que, con su acción diaria, fomenten y consoliden los avances sociales y técnicos que mejoran la vida de las personas. El desarrollo de un país no depende únicamente de su riqueza natural o de la acumulación de capital, sino también de la solidez de sus instituciones, que son el tejido que sostiene la vida colectiva, nutriéndose de la historia, la cultura y los valores compartidos por la comunidad. Por eso, para el progreso de nuestras sociedades es fundamental el papel que desempeñan los referentes culturales, sociales y científicos.

