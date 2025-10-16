Suscribete a
ABC Premium

el batallón

Patriota de sí mismo

Sostiene Sánchez que «la paz no significa ni olvido ni impunidad». Eso en Gaza y con los judíos, porque en Cataluña él mismo indultó y amnistió a los golpistas

Los miserables

Lo que también abrasa el fuego

Álvaro Martínez

Álvaro Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Poco a poco, paso a paso, Sánchez consolida su idilio patológico con la mentira. Está al menos tan «profundamente enamorado» del embuste como confesó estarlo de Begoña en la 'Primera epístola a los flipenses' (de flipar) con la que asombró al mundo. Miente con ... tal soltura, con tanta agilidad, que a estas alturas ha llegado a crear una meta-realidad en la que tanto el ser como la sustancia aristotélicos están subordinados a ese universo particular pavimentado de engaños, abulencias y falacias. Miente con tanta naturalidad que él mismo llega a creerse el chaparrón de trolas con las que anega su acción política. El otro día, en la radio –«si algo pasa está la Ser»– no dudó en falsificar su respuesta (como falseó su tesis doctoral) para salir del paso a por qué no había felicitado el Nobel de la Paz a María Corina Machado –«no suelo pronunciarme», dijo–, cuando en realidad lo hizo antes en media docena de veces a quienes consiguieron antes ese galardón: a saber, Denis Mukwege y Nadia Murad en 2018, a Abiy Ahmed Ali en 2019 y al Programa mundial de alimentos de la ONU en 2020, a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi en 2014, al Cuarteto para el Diálogo nacional en Túnez en 2015 y al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos en 2016. ¿Y por qué Mukwege, Murad, Ahmed Ali, el Programa alimentario, Malala, Kailash, el Cuarteto tunecino y el colombiano Santos tuvieron esa suerte? No fue porque se alegrase ni considerase que era una avance para la paz en el mundo ni porque le importe una higa la labor que desempeñan, no, lo hizo por quedar bien (siempre Narciso) y porque el Nobel a Machado le estropea su relación, vía el lobista de Zapatero, con Maduro, pues el sanchismo coadyuvó para que el régimen chavista consolidase el atraco de las últimas elecciones en Venezuela al sacar del país a Edmundo González, el ganador de esos comicios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app