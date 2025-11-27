Suscribete a
Homenaje al abuelo Florencio

El pujolato estuvo salpicado de escándalos a la sombra del omnipotente 'president', para que pareciese que solo «Espanya ens roba»

Álvaro Martínez

Para encontrar un miembro del clan Pujol que se haya librado del banquillo, o de tener problemas con Hacienda, hay que remontarse a Ramiro Pujol i Rosa, que nació a finales del siglo XIX. Estamos en el XXI. El bisabuelo Ramiro tenía una fábrica ... de tapones de corcho en un pueblo de Gerona para surtir a los bodegueros franceses. Era el negocio del siglo, pero llegó la I Guerra Mundial y tuvo que cerrar (no estaba el mundo para champanes) y emigrar de su pueblo con la mujer y sus cinco hijos, con una mano delante y otra detrás, y con el oprobio de quienes habían mirado por encima del hombro a sus vecinos en las vacas gordas y ahora, en las flacas, hocicaban con la cabeza baja en el adiós. Ramiro fue el último Pujol que se arruinó y las pasó canutas. Las tres siguientes generaciones han vivido como pachás, entre la política y sus negocios, y todos han terminado siendo carne de banquillo. Todos.

