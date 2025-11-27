Para encontrar un miembro del clan Pujol que se haya librado del banquillo, o de tener problemas con Hacienda, hay que remontarse a Ramiro Pujol i Rosa, que nació a finales del siglo XIX. Estamos en el XXI. El bisabuelo Ramiro tenía una fábrica ... de tapones de corcho en un pueblo de Gerona para surtir a los bodegueros franceses. Era el negocio del siglo, pero llegó la I Guerra Mundial y tuvo que cerrar (no estaba el mundo para champanes) y emigrar de su pueblo con la mujer y sus cinco hijos, con una mano delante y otra detrás, y con el oprobio de quienes habían mirado por encima del hombro a sus vecinos en las vacas gordas y ahora, en las flacas, hocicaban con la cabeza baja en el adiós. Ramiro fue el último Pujol que se arruinó y las pasó canutas. Las tres siguientes generaciones han vivido como pachás, entre la política y sus negocios, y todos han terminado siendo carne de banquillo. Todos.

La foto de la Audiencia Nacional del 'gang' sentadito ante los jueces (Jordi padre, Jordi hijo, Oleguer, Josep, Oriol, Pere, Mireia y Marta) es la última hoja del cuaderno de bitácora que ha guiado el devenir, la opulencia y la presunta mangoleta de la que fuera 'primera familia de Cataluña' a lo largo en los últimos 75 años, desde que el abuelo Florencio Pujol i Brugat, el hijo de Ramiro, apareciese en la página 3.898 del BOE de 3 de marzo de 1959 que daba cuenta de la primera lista de evasores fiscales que elaboraba el franquismo. Florencio se dedicaba al contrabando de divisas desde Tánger (por entonces bajo administración española) en billetes de cien pesetas, según testimonio del representante por entonces de la Unión de Bancos Suizos. Décadas después, y quizá como homenaje al 'avi Florenci', su nieto Jordi, el 'hereu' del matrimonio Pujol-Ferrusola, seguiría la tradición instaurada por el abuelo y se dedicó, según el fiscal y el juez instructor, a hacer turismo por todos los paraísos fiscales conocidos del planeta, colocando el dinero de la familia. Honra merece quien a los suyos se parece, sin duda. Se habla de centenares de millones de euros de procedencia desconocida que terminaron en bancos andorranos, luxemburgueses, panameños, de las islas Vírgenes o de Jersey. Otra montaña de dinero en los Pirineos. Como manda la hispánica tradición, el trasiego de billetes de 500 euros fue en bolsas de basura, según relató una exnovia de Jordi Jr.

Los ocho Pujol se aferran a la coartada de la herencia del abuelo Florencio escondida en Suiza, de la que la hermana (Maria Pujol i Solei) se enteró por la tele cuando el 'molt honorable' confesó que tenía dinero en los Alpes: «¿Pero qué herencia ni qué herencia?». A poco les da un pasmo a Maria y su marido cuando escucharon la contrita confesión del patriarca del clan que gobernó en Cataluña durante más de dos décadas salpicadas de escandalazos de corrupción (Banca Catalana, Palau, 3 per cent, Pretoria, ITV, Casinos... la lista no tiene fin). Todos surgidos al amparo del pujolato, con la impunidad que otorgaba la sombra del omnipotente 'president', para que al cabo de los años pareciese que solo «Espanya ens roba».