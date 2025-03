Lo peor no es tanto lo que dicen sino la sandunguera desinhibición con la que se dan un chapuzón en el ridículo, esa entusiasta inmersión en lo patético. Son como aquel chulo-piscinas de antes, que aparentando una destreza inexistente se preparaba, con gesto grave, ... desde el trampolín como si fuera un clavadista de Acapulco y al llegar al agua su más notable logro era un estruendoso barrigazo antes de salir de la piscina orgulloso de su aportación al verano ante las chavalas. Lo llaman hacerse notar, pero al final estos personajes recuerdan al Nota de 'El gran Lebowski' (pero sin gracia ni ruso blanco) solo en el desaliño argumental y esa sensación de asombro por su desparpajo ante lo grotesco, en lo 'peripatético' que diría Sánchez destrozando a Aristóteles y haciendo gala de su hablar por hablar.

El bañista en esta ocasión (como en tantas) es Félix Bolaños, que llegó al Gobierno con el aura de 'superministro' (según los complacientes panegiristas del sanchismo) por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, pero tras verle haciendo posturas en el trampolín apenas nos deja una estimable colección de sandeces, alguna con rango legal, y un peinado que causaría furor cualquier viernes noche en la 'Fabrik'. Se fue a Guernica Bolaños a hacerle el corrococo al lendakari en el aniversario del bombardeo, no sea que con los arrumacos a Otegi no le valga a Sánchez tras las elecciones, y allí aportó junto al roble una de las sandeces más sobresalientes que se recuerdan al proclamarse «representante del legítimo Gobierno de la II República». Como se ponga el sanchismo a estirar representaciones 'legítimas' se planta en Lepanto con Cervantes o dando la vuelta al mundo en barco con Elcano, canturreando incluso, y si se tercia, lo de «soplen serenas las brisas y ruja amenazas la ola, mi gallardía española se corona de sonrisas». Dan risa, sí.

En su condición de 'reescritor' de la historia de España, y abrazado al bodrio (elaborado a pachas con los proetarras en el Congreso) de la llamada 'memoria democrática', Bolaños dicta el canon de lo justo y lo cabal en la nueva era, lo que se puede decir y lo que no, de la versión oficial de los buenos y los malos, es el que da carnés de demócrata, en definitiva es el 'wokero' del régimen, el que cancela por su cuenta y a favor siempre de la secta y su doctrina. Pero ya que se ha puesto Bolaños a elegir «lugares de la memoria democrática» para el resarcimiento o no se sabe qué, el siguiente punto geodésico de su mapa podría ser Cabra –el pueblo de Carmen Calvo, por cierto– donde tres 'Katiuska' soviéticos de la aviación republicana arrojaron 2.000 kilos de bombas el 7 de noviembre de 1938 en la plaza del mercado; no en un cuartel franquista no, en el mercado cuando arrancaba el día. Más de cien muertos y más del doble de heridos. Todos civiles. Hombres, mujeres y niños, igual que en Guernica en el 37. Los egabrenses merecen que algún día se pase por allí ese ministro del Reino de España que, al parecer, es a la vez «el representante del legítimo Gobierno de la II República» en la tierra. Ridículo hasta lo extravagante. Ni Patxi López...