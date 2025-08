No está muy alejado el uso habitual de la palabra cábala de su significado en el plano histórico-religioso. Por cábala –'hacer cábalas'– en español entendemos, en primer lugar, conjeturar o suponer. La Cábala de los cabalistas tiene mucho de elucubración. ¿Sobre qué? Nada menos que sobre el ser de Dios. ¿De acuerdo con qué referencias? La palabra hebrea 'qabblh' procede la raíz 'qbl', que significa 'recibir', y se refiere a lo que se recibe y entrega de generación en generación, es decir a la tradición de las verdades religiosas.

La Cábala es inseparable del modo en el que el mundo hebraico ha comprendido y vivido la relación con Dios desde los orígenes de ese pueblo y del modo en que esa religiosidad ha sido primero recibida –revelación– y después transmitida en su seno: la tradición.

Hubo una creación 'exnihilo' por medio de la palabra divina que conserva a sus criaturas en el ser llamándolas hacia sí con su Ley (Torá), en una gran pacto o alianza amorosa que se dirige al absoluto de su cumplimiento. «Magna majestad, lustre del mundo, –canta un célebre himno cabalista del Safed, compuesto por Shelomoh Alkabetz, para la víspera de la celebración del sábado– mi alma decae de amor por ti; cúrala, oh Señor, te lo suplico, muéstrale el placer de tu fulgor, y ya fortalecida y curada servirá tu voluntad por siempre».

La tradición hebraica mantiene esencialmente una índole escrita. El monoteísmo judaico se conforma como una religiosidad de coherencia textual (Jan Assman) que distingue, frente al politeísmo, entre una religiosidad falsa y otra verdadera y, por otra parte, establece dichas Escrituras como la fuente de una identidad colectiva, legal y teológica. La Escritura es Ley, es Torá (expresada por escrito en los cinco primeros libros de la Biblia). El sistema carecería de sentido sin la plena convicción de la sacralidad del texto bíblico.

La Torá escrita data de la primera mitad del último milenio antes de la era común. Los otros libros de la Biblia hebrea, lo que se denomina Tanaj, fueron escritos a lo largo de los mil años anteriores al término de su compilación canónica en torno al siglo I a.C. Desde el punto de vista de la tradición, la autoridad textual quedó plasmada en el Talmud, una obra colectiva que recoge la enseñanza rabínica tras la segunda destrucción del Templo en la época de la dominación romana.

Y es de esas fuentes de donde surgen los primeros frutos del misticismo judío. En todos ellos –desde los primeros himnos litúrgicos de los primeros siglos de nuestra era hasta el 'Libro de la Creación' o 'Séfer-Yetsirá'– hay un intento de profundizar en la revelación sagrada, sin confrontarse abiertamente con la autoridad rabínica y, eso sí, introduciendo elementos e ideas gnósticas y neoplatónicas que se habían difundido ampliamente por entonces.

Todo esto forma parte de la Cábala, pero en un sentido estricto la Cábala es un movimiento que nace, como muchas otras realidades espirituales y artísticas de Occidente, en torno al siglo XII. Amparo Alba ha señalado con razón que el 'Libro de la Claridad' o 'Bahir', compuesto en las comunidades judías del Languedoc hacia 1185, «es la primera obra que podemos denominar cabalística».

En esa época hay un estallido de la Cábala en la Renania de Eckhardt y otro en la Provenza de cátaros y trovadores que se extenderá a la Gerona de Najmánides; un tercero, andalusí, encabezado por Ibn Gabirol y Yehuda Halevy; cuarto, surge la cábala extática de Abulafia y Gicatilla; quinto, de nuevo en tierras hispanas, se desarrolla el movimiento que produjo la obra cumbre del cabalismo, el 'Zohar' o 'Libro del esplendor', atribuido a Moisés de León. Es la edad de oro, pero nada acaba ahí: los frutos llegan hasta nuestros días: Bialik, Kafka, Borges o Paul Celan son buenos ejemplos del influjo e irradiación de la Cábala.

La pregunta que brota de modo inevitable es: ¿tiene la Cábala algo que ver con lo que entendemos por poesía? La reciente aparición en España y en México del deslumbrante 'Poesía de la Cábala' Poemas místicos de la tradición judía', del profesor de Yale, Peter Cole, ha suscitado un intenso debate que tiene muchas vertientes. Me centraré en la que considero más radical e interesante desde el punto de vista poético.

Si la Cábala es un intento de profundizar en los conceptos judíos, y los cabalistas dieron el paso de la tradición de los Talmudistas a la tradición de los místicos, fue porque entendieron a fondo el carácter absoluto de la palabra divina revelada. Antes de la Torá hay una proto-Torá de la que aquella emana. Dicho de otro modo, toda experiencia religiosa es «experiencia de la voz de Dios, no experiencia de Dios. El discurso sobre la voz de Dios es un antropomorfismo» (Scholem). Esa voz divina, que no es Dios sino su voz, mantiene un carácter absoluto; es decir no puede ser referida, por la palabra humana, a un sentido único y específico. De la inmarcesibilidad de la palabra divina nace la riqueza inagotable del lenguaje humano que trata de sondearla. Y de modo eminente, lo hace el lenguaje poético en tanto supone un intento de recreación de las infinitas aproximaciones al único nombre real. Hay cierto paralelismo entre la teoría cabalista del nombre y las intuiciones de la poesía como casa del Ser y de los poetas como guardianes del Ser (Heidegger), así como con la teoría del lenguaje y de la traducción de Walter Benjamin.

«Hay mucha esperanza, infinita esperanza, pero no (es) para nosotros», le susurró Kafka a su joven amigo Janouch. De esa convicción nace lo mejor de su obra. Por eso el campesino aguarda toda una vida ante la puerta de la Ley. En El Aleph, Carlos Argentino Danieri le dice al narrador que en la niñez descubrió que «en el sótano de su casa había un mundo» y que necesita verlo para terminar un poema. El narrador va a la calle Garay, ve el Aleph y se pregunta: «Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos que presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph?»

La palabra divina no sirve para entenderse. Necesitamos la palabra humana. La palabra mediada, lo que se ha llamado el absoluto-concreto que nos abre las puertas de la comprensión, especialmente a través de la mística y la poesía. En la Cábala estas dos se hermanan porque nacen de una misma luz. La que arde en los sótanos oscuros de la existencia y en las noches del alma.

SOBRE EL AUTOR Álvaro de la Rica es profesor de Humanidades de CUNEF