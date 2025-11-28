Suscribete a
ABC Premium

LA TERCERA

El cuerno de Zaroff

Continúan las pesquisas de la Fiscalía de Milán en torno a una serie de cazadores deportivos de varias naciones que, en la primera mitad de los años 90, se habrían desplazado a la ciudad asediada de Sarajevo a fin de asesinar civiles de toda edad y condición por mera fruición cinegética, desde las líneas de francotiradores del Ejército de Serbia

Rusia, un vecino difícil

¿Sobrevivirá la democracia?

El cuerno de Zaroff
CARBAJO&ROJO

Álvaro Cortina

Estos días brota, ronco, cavernoso, plutoniano, en el más tétrico de los paisajes, el cuerno venatorio del conde Zaroff, arquetipo ficticio de los cazadores de seres humanos. Aseguran que el estremecedor sonido procede de los Balcanes. La figura del psicopático personaje creado en los años ... 20 por el escritor 'pulp' Richard Connell y luego encarnado por el actor Leslie Banks en los albores del cine sonoro, en 'El malvado Zaroff', emerge hoy, entre máquinas de humo, en nuestra conciencia. Lo hace mientras continúan las pesquisas de la Fiscalía de Milán en torno a una serie de cazadores deportivos de varias naciones que, en la primera mitad de los años 90, se habrían desplazado a la ciudad asediada de Sarajevo a fin de asesinar civiles de toda edad y condición por mera fruición cinegética, desde las líneas de francotiradores del Ejército de Serbia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app