Don Vito descansa en el jardín como quien gobierna hasta el aire que respira. Pela una naranja y conversa con Michael, que escucha sin mover un músculo. Quiere que entienda lo obvio: que Tattaglia y Barzini llevan tiempo afilando el cuchillo. Que, cuando él ya ... no esté, los enemigos querrán coronarse con la cabeza de los Corleone. Don Vito se inclina, solemne, y murmura la frase que vale más que dos licenciaturas: «Quien venga a proponerte una reunión con Barzini, ése es el traidor». Días después, en el entierro del patriarca, Michael –engominado, imperturbable, con esa dignidad contenida de los que ya mandan– recibe las reverencias de capos, viejas glorias, leales por costumbre y familiares por obligación. Entre todos ellos surge Tessio, veterano matón de la casa, que se acerca por detrás como si no quisiera molestar. Le propone un encuentro con Barzini, en terreno neutral, faltaría más. Él se ocupará de todo, dice, con esa educación mafiosa que pretende pasar por fidelidad. Michael no pestañea. Deja que el viento sople. Ya sabe lo que sabe: que el traidor está hablando. Y que su padre, desde algún rincón del cementerio, acaba de tener razón otra vez. Luego vendrán los disparos: Barzini en las escaleras del juzgado, Tattaglia en un hotel, Moe Greene con un balazo en el ojo en gafa pasta, y Tessio, pobre traidor, entregado a la justicia de los hombres fieles a Michael.

Esa escena colosal de 'El Padrino', escrita por Mario Puzo y perfeccionada por el ojo de Coppola, no es cine: es catecismo. Con sangre o sin ella, los hombres se mueven así. Y si añadimos dinero fácil, cargos públicos, empresas dóciles, comisiones indecentes, saunas, mentiras, togas distraídas y pactos que se firman con la mano mientras la otra roba, la metáfora deja de ser metáfora. Mayo de 2018 bien podría haber olido a llamadas clandestinas, cristales tintados, sobres abultados, caseríos alejados, grabaciones oportunas y traiciones baratas. Con ese caldo propio del hampa se amasó el poder que hoy chorrea sobre el país entero. Las llamadas no cesan, las reuniones se empujan unas a otras, las estrategias mutan como animales asustados. Y siempre aparece alguien al oído del líder para ofrecerle una reunión salvadora. Algunos serán Tessio; muchos, Barzini, Tattaglia o Greene; pero ninguno será, por desgracia, don Vito ni Michael. Algo se intuye en este noviembre frío. Demasiadas veces se cruzaron líneas que no admiten regreso. Y cada noche, cuando se apaguen las luces del módulo, José Luis, Koldo, Santos o Antxón –tan personajes literarios como cualquiera de la novela– se preguntarán a quién deben invitar a una reunión para intentar arreglar este guion que hace tiempo olvidó la decencia. Que alguien terminará por darle la espalda al que dirige el obsceno Estado es una obviedad. Lo que no sabemos, por mucho que lo imaginemos, es lo que hará para acallar las voces que claman venganza, desde el invierno de la traición y el olvido. El beso, para mí que ya se lo han dado hace tiempo.

