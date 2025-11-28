Suscribete a
casa de fieras

Desde la traición y el olvido

Con el caldo propio del hampa se amasó el poder que hoy chorrea

Despolitización

A Juan del Val

Alfonso J. Ussía

Don Vito descansa en el jardín como quien gobierna hasta el aire que respira. Pela una naranja y conversa con Michael, que escucha sin mover un músculo. Quiere que entienda lo obvio: que Tattaglia y Barzini llevan tiempo afilando el cuchillo. Que, cuando él ya ... no esté, los enemigos querrán coronarse con la cabeza de los Corleone. Don Vito se inclina, solemne, y murmura la frase que vale más que dos licenciaturas: «Quien venga a proponerte una reunión con Barzini, ése es el traidor». Días después, en el entierro del patriarca, Michael –engominado, imperturbable, con esa dignidad contenida de los que ya mandan– recibe las reverencias de capos, viejas glorias, leales por costumbre y familiares por obligación. Entre todos ellos surge Tessio, veterano matón de la casa, que se acerca por detrás como si no quisiera molestar. Le propone un encuentro con Barzini, en terreno neutral, faltaría más. Él se ocupará de todo, dice, con esa educación mafiosa que pretende pasar por fidelidad. Michael no pestañea. Deja que el viento sople. Ya sabe lo que sabe: que el traidor está hablando. Y que su padre, desde algún rincón del cementerio, acaba de tener razón otra vez. Luego vendrán los disparos: Barzini en las escaleras del juzgado, Tattaglia en un hotel, Moe Greene con un balazo en el ojo en gafa pasta, y Tessio, pobre traidor, entregado a la justicia de los hombres fieles a Michael.

