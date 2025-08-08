Suscribete a
casa de fieras

El sentido del humor

El chiste verdadero no pide disculpas ni se somete a protocolo

Desmontando la 'madrileñofobia'

Mentirse a sí mismo

Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Estamos tan cabreados que el sentido del humor es un animal en extinción. De hecho, en España, que es lo que nos interesa, ha pasado de ser un deporte nacional a un crimen de Estado. Antes, el chiste estaba en la barra del bar; ... ahora, en el banquillo. En este país ya no se puede bromear. Se pide permiso, se firma un consentimiento informado y se espera a que el Ministerio de la Seriedad y los censores de la cultura sin talento lo aprueben en el BOE.

