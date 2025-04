No salgo de mi asombro. Andaba preguntándole a internet cuáles fueron las palabras, dudas, preocupaciones e inquietudes de los españoles durante 2024. Creo que si no nos han invadido es porque hace demasiado calor en verano. Gracias a esta curiosidad me acabo de enterar ... que hay miles de españoles que orinan negro. De ahí que la tercera consulta más demandada en el principal buscador de la red sea «por qué orino negro». Otra de las conclusiones más sorprendentes se refiere a «cómo contraer la viruela del mono». Esta es la primera búsqueda del año utilizando el cómo en vez del por qué. Bastante reveladora, ciertamente.

Continuaba mi búsqueda sabiendo que a muchos españoles les preocupa contagiarse de la viruela del mono mientras orinan en negro y caí de lleno en la estupefacción. Tras la duda más buscada de «qué es una dana y qué son los pellets», a los españoles les corroe la incertidumbre de no saber «qué es el 'mewing'». Entonces comprobé que el término responde a la técnica que busca modificar la forma del rostro y la alineación de la mandíbula mediante la posición correcta de la lengua en el paladar. A esta preocupación le sigue «qué es ser pansexual» y «qué significa ser un lampista». Las personas de la calle ahora me dan miedo. Me cruzo con ellos sabiendo que llevan la lengua pegada al paladar, que han podido contraer la viruela del mono, que orinan negro, que desconocen que un lampista es un chispas y que van regalando su amor ahí a lo loco en plan pansexuales. También me he llevado una sorpresa al comprobar que españoles preguntan a Google «cómo va España». Es la segunda duda más consultada utilizando el cómo. Huelga decir que a la gente de este país que orina negro le basta con la inteligencia artificial para decirle cómo va todo. Luego hay cuestiones todavía más especializadas, «qué es una opa hostil», «qué significa 'essure'» y «qué es 'tradwife'». El 'essure' resulta ser un método anticonceptivo y 'tradwife' describe un rol de mujer que abraza un estilo de vida tradicional, centrado en la familia y la crianza de los hijos, mientras su marido es el proveedor principal. También aparecen las búsquedas más solicitadas de contenido. Se llevan la palma en este orden: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Todo esto me obliga a correr hasta casa para cerrar con doble llave y no estar expuesto a lo que ocurre fuera. Somos personas que orinan negro, que nos preocupa horrores contraer la viruela del mono, que caminamos por la calle apretando la lengua al paladar y que regalamos nuestro amor a desconocidos mientras nos colocamos un anticonceptivo de titanio que nos hace dudar si volver al modelo de matrimonio tradicional, antes de llamar al electricista y añorando con ser algún día concursantes en una playa desierta en medio del océano para un programa de televisión en tiempo real dudando en si hacer una opa hostil a cualquier cosa. Y nosotros preocupados por Trump, los aranceles, el cónclave, la basura, el desgobierno y todo lo que (solo) nos preocupa a los plumillas endogámicos que nos dedicamos a esto.

