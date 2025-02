Dice Peláez que los niños, aunque no lo sepan, están escribiendo mientras descubren la vida. Ellos no lo saben todavía, pero algún día mirarán dentro de sí mismos para entenderse. Entonces, recordarán esa noche de agosto en las que el sueño les llegó de madrugada en la plaza del pueblo, en la verbena ... , en esa fiebre por la insolación de pasarse demasiado tiempo bajo un sol abrasador, en el primer beso, en la primera despedida. En agosto, la noche es el mejor de los días. Se cena tarde, el tiempo parece detenerse en la última brisa y el cielo nunca oscurece del todo. Las cosas saben mejor; lo que se come, lo que se bebe, lo que se prueba por primera vez. No importa si uno está en el mar, en la sierra o en su casa, porque se tiene la sensación de estar en el sitio adecuado, en el mejor de los sitios posibles. Eso lo hace posible la compañía. La que se elige en verano. La que uno busca para que esa noche de agosto siga pintando en nuestra memoria momentos que buscaremos en invierno para sonreír. Para aguantar. Para seguir.

Estamos hechos de cientos de noches de agosto, porque luego, cuando este mes se acabe, todo volverá a ser terriblemente monótono. Después, cuando miremos atrás, no recordaremos ninguna noche de abril ni de marzo, ni siquiera de mayo por mucho que quiera parecerse a lo que ocurre aquí y ahora. Los niños se hacen mayores y los mayores vuelven a ser niños porque así es el poder que tiene agosto. Volvemos a un estado que se escribe en forma de curiosidad, de tranquilidad, porque volvemos a nosotros mismos. Por eso me gusta tanto la noche de agosto y la vivo como si fuera la misma. Son treinta y una. Pero realmente, si lo piensan, es siempre igual, aunque quiera ser distinta. Es la tierra prometida que nos pertenece, que dijo Bunbury, pero por mucho que el paisaje cambie, por mucho que nos duelan las ausencias, por mucho que nosotros mismos también seamos un poco distintos, la noche de agosto nos regala la suerte de estar allí y aquí al mismo tiempo. Es innegable que todo a nuestro alrededor ha cambiado. El verano está masificado y el postureo de algunos está impidiéndoles vivir estas sensaciones porque prefieren enseñarse que mojarse. Las personas, a veces, son los peores enemigos de sí mismos. Pero incluso para ellos, una noche de agosto es el sitio de su recreo, por decirlo en Antonio Vega. Hoy es día siete. Todavía quedan veinticuatro noches en las que la vida merece la pena como en ninguno otro mes del año. Porque una noche de agosto no se acaba nunca. Seguirá dentro de ti. Y después, cuando volvamos al bucle de la actualidad, de la crispación y de las obligaciones impostadas por el camino elegido, podremos mirar atrás y recordar lo que hacíamos una noche como esta. Con quién estábamos, con quién nos besamos, con quién nos reímos y a quién no dedicamos ni un minuto de nuestro mejor tiempo. El de una noche de agosto.

