El ser humano ha conseguido a fuerza de estupidez y poca humildad condenarse a sí mismo

Alfonso J. Ussía

En España hay una plaga silenciosa, más peligrosa que la cancelación, la especulación e incluso que la Administración: la gente que se cree muy importante. No hablo de ministros ni de empresarios –esos ya tienen su corral propio–, sino de ciudadanos corrientes que viven convencidos ... de que su sombra es patrimonio histórico y de que, sin ellos, el planeta perdería el equilibrio y se caería de lado. En cualquier terraza se los puede ver: miran el móvil como si fueran ellos quienes lo inventaron, comentan la actualidad en tono de editorial y se ríen poco, no vaya a ser que se les descoloque la dignidad. Ellos saben lo que ocurre con el cambio climático y conocen la raíz de cada conflicto bélico, social o cultural. Suele ocurrir, también, que confunden el respeto con la solemnidad y creen que un chiste es una falta de ortografía moral.

