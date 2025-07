Ya no importa cómo nos veamos sino cómo lo hacen los demás. Pensamos que la vida es una foto de Instagram, un escaparate de nosotros mismos, el expositor de todo lo que pretendemos aparentar. En ese camino entre lo que uno es y lo que ... le gustaría ser reside una forma de nosotros mismos en la que la apariencia, la broma, la torpeza y la envidia se apoderan de un silencio cómplice de nuestros dos yoes. En este tiempo nuestro, donde el alma ha sido sustituida por la red social y el pensamiento, se filtra por los 'selfies' como el café en las nuevas 'butics' del aroma a viejo, parecer ha terminado por comerse al ser. Ya no se trata de vivir, sino de vivir como si se viviera. Hay quien, antes de desayunar, ya ha colgado tres fotos de un desayuno que no ha probado y dos frases de un libro que nunca ha leído. No lee, pero cita; no lo siento, pero publico. No importa a qué se dedique uno. Esta corrosión es una nueva forma de vida que ha llegado para quedarse. Y lo curioso es que la impostura, como el perfume pachuli, se huele antes de entrar en la habitación. Se les nota el esfuerzo por parecer interesantes, cultos, licenciados, melancólicos. Hay que desconfiar de quien siempre sonríe y nunca bosteza. Se sabe que esa melancolía de filtro sepia se cura con un par de tropiezos que están a la vuelta de la esquina.

Pero lo más dramático es que se engañan a sí mismos, que es la forma más sofisticada de la mentira. Porque uno puede mentirle al prójimo por interés, por amor o por educación. Pero mentirse a uno mismo es de hacérselo mirar. Es un arte que requiere constancia, talento dramático y una fe ciega en la propia pose; tanta, que al final por dentro siempre hay una especie de «al diablo», que «le den a todo» cuando, en realidad, uno se está dando a sí mismo en una especie de 'autobonding' o sodomización propia que me aterra. En este viaje perverso, es la vida la que termina descojonándose de todo. Nadie comprende que, a fin de cuentas, el único lujo verdaderamente moderno no es parecer, sino no tener que parecer nada. Estar en una esquina de la vida, viendo cómo se las gasta el personal, derrapando en tonterías y maquillando cada una de sus tristezas, es casi un privilegio. Porque ser testigo de una obra de teatro muda así de bizarra es como vivir en una tragicomedia perpetua. Pero en algún momento del día, o de la noche, cuando ya nada te molesta, a solas en el sofá de tu casa, te das cuenta de que no podrás escapar de la mentira que te ha hecho de esta manera. Estás sólo, contigo mismo, frente a frente, y es muy probable que te des un poco de pena. Se puede escapar de todo, pero no de uno mismo. No hay nada más placentero que tener las expectativas a la altura de los zapatos. Se camina ligero.

