casa de fieras

A Juan del Val

Has cometido el pecado imperdonable de ganar un premio como el Planeta

El legado luminoso de Sánchez

Un loquero que nos salve

Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Lord Byron decía que «para todos los oficios, excepto el de censor, es necesario un aprendizaje: los críticos están hechos de antemano». Date cuenta, querido Juan, que has entrado en el muy exclusivo club de los escritores que venden miles de libros. No hay nada que más joda a quien no los vende. ... Te expone, te pintan una diana en la cara, te critican, te menosprecian; en definitiva, te envidian, Juan, te envidian.

