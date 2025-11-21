Suscribete a
La gran batalla contemporánea es la lucha por no levantarse de la silla. Todo lo demás es un decorado para que nadie repare la anatomía del poder

A Juan del Val

El legado luminoso de Sánchez

Alfonso J. Ussía

Las grandes revoluciones colectivas pasaron. Llevamos algunas décadas comprobando como las únicas reivindicaciones posibles son las individuales. Muchos de esos yoísmos se disfrazan de colectividad, pero no cuelan, al menos, a las personas que tiene dos dedos de frente. Empezamos a sospechar después de tanto ... utilizar el concepto de 'nosotros'. Un concepto tan generoso que no nos ha dejado sitio para respirar.

