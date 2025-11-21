Las grandes revoluciones colectivas pasaron. Llevamos algunas décadas comprobando como las únicas reivindicaciones posibles son las individuales. Muchos de esos yoísmos se disfrazan de colectividad, pero no cuelan, al menos, a las personas que tiene dos dedos de frente. Empezamos a sospechar después de tanto ... utilizar el concepto de 'nosotros'. Un concepto tan generoso que no nos ha dejado sitio para respirar.

El problema de los colectivos es que funcionan como aquellas fotografías viejas de las excursiones escolares. Todo el mundo aparece en ellas, pero nadie sabe muy bien quién era el niño del centro. El individuo desaparece y el grupo se transforma en un ente abstracto que habla, decide y protesta sin que podamos identificar del todo al vocero principal. Y lo más curioso es que ese ente siempre coincide –qué casualidad– con alguien que ocupa un sillón, preferiblemente mullido, en algún despacho dotado de pocos papeles y demasiados intereses.

Las grandes revoluciones, las de verdad, murieron cuando descubrimos que sus líderes tenían verdadera vocación de gestores del orden. A estas alturas, estoy convencido de que la mayor lucha política de nuestro tiempo no es la desigualdad, ni la vivienda, ni el paro, ni el clima, ni siquiera la corrupción. La gran batalla contemporánea es la lucha por no levantarse de la silla. Todo lo demás es un gran decorado teatral necesario para que nadie repare en lo único importante: la anatomía del poder. Un buen ejemplo son los carguitos que se prometieron al PNV, Santos y señas, con tal de rascar unos votos y asegurar la silla de aquél que lidera tan bien, la mentira del gobierno más social de la democracia.

El ciudadano es un accesorio, una excusa, una pena. Y después de llevar tanto tiempo siendo el ganado de los de arriba, sería bueno comenzar a devolver la pelota al tejado repleto de goteras de quienes mandan. Quizá, así, podamos encarrilar la verdadera despolitización de la sociedad, la única y verdadera revolución que creo merece la pena.

Durante este abandono, la política ha pasado a formar parte de nosotros sin pedir permiso, arrastrando el debate que han querido contarnos y ensuciando nuestro horizonte de plagas y pancartas que luego enrollan sin temor alguno a ser descubiertos. Podríamos hablar, por ejemplo, del discurso de Ábalos contra la corrupción mientras ya tenían un chiringo montado desde Navarra. Podríamos mencionar el manoseísmo que han cometido con el feminismo, personas que alcanzaron el poder con el dinero del proxenetismo o aprobando leyes insólitas. Podríamos seguir con los medios regados con dinero público mientras miran hacia otro lado cuando la verdad se impone. Podríamos destacar, no sé, el uso de las empresas públicas para ir colocando separatistas y nacionalistas que aseguran glúteos adormecidos. Y podríamos seguir mucho más, pero se trata de lo contrario: de devolver la política a los políticos y de dejar de ensuciar nuestras diferencias con proclamas que nos enfrentan. De hecho, desconfíen de todos aquellos que usen la lucha colectiva: su único fondo es que su culo siga sin levantarse.