La cruz se mueve, mira. ¿Ves el vaivén callado de Cristo sobre el lirio? Un violín desafina en el gozne de sangre y el tictac de su cuerpo al bajar del madero, entre sábanas blancas, lividez y equimosis, marca una edad acrónica. Como el agua ... el aljibe, la luz llena la luna, que es un pez con escamas brillantes en el charco. La derrama en los ojos. Es la hora del gallo, la de Pedro en sus noes, y el Amor Nazareno cruza la Madrugada por muros invisibles. Hay doble de campanas. Una pátina negra de siglos en su cara le maquilla la muerte al pasar por su sombra. Del Pretorio a Sevilla, el viacrucis es largo, pero mira la cruz de la tarde del Jueves. ¿No la ves cómo tiembla? Sobre el paso de bronce ha tallado Roldán una muerte barroca, movimiento en el aire, y el sonido del perno es un ay de un oboe. Aún no fue la hora nona, pero en este delirio de la vida a destiempo, donde todo desorden es la madre del orden, donde Cristo se muere el Domingo de Ramos y después resucita en Triana los Viernes con la queja gitana del Cachorro de vuelta, que aunque digan que expira está dando un jipío de regreso a la Vida, en el caos canónico de la fe popular las cornetas le tocan un himno a la Esperanza. ¿Quién entiende esta pena con su son de alegría? Nazarenos de negro horadando el silencio y en la esquina siguiente un tambor desatado. Una larga zancada en penumbra abismal y en la calle de al lado los andares muy cortos, de costero a costero, como escarcha que baja por mejillas de nácar, como lágrima hirviendo que desciende a su tumba por el fémur de cera. En el viejo convento, mientras vibra la cruz del Señor descendido por la casa natal del azul de Murillo, se celebra el ritual de los Santos Oficios: el lavado de pies, Sagrada Adoración, la Vigilia Pascual...

Las mantillas de luto –espadañas andantes– se despiden del Verbo enclavado en el centro entre hachones de niebla. Y al salir a la calle, antifaces de ruan hacen cola en la bulla donde Dios se coagula. Terciopelos oscuros, melodías de esparto, capirotes veletos y las capas al brazo como coge un torero la muleta al marcharse, todo es un hormigueo que cruza la ciudad de una vida a la otra por el Arco bordado de tisú y de memoria. Gran Poder, ancha esclusa. Cuando el templo se abre para airear la Sentencia de Pilato a Jesús, cuando el río morado se desborda en el atrio y la Virgen se asoma a mostrar su guapura, la razón se desmadra en Razón superior: Macarena se llama. En las plumas romanas hay un soplo que oscila y devuelve la vista al vaivén de la cruz. ¿Tú no ves que se mueve? Los dos Santos Varones que lo bajan al cielo con sus pies en volandas bambolean sus brazos y el Señor se cimbrea basculando en la nada como un ave que asciende. Qué feroz paradoja. Cuando el Hijo del Hombre baja al fin de la cruz, en Sevilla parece que levita y se eleva. Y tirita el cadáver por el éter vacío mientras llega la noche en que todo sucede. Cinco Angustias inmensas se nos vienen encima. ¿No la ves? Mírala. Esa cruz titubea. Vísteme muy despacio que me tengo que ir a fijar el madero. Échame el antifaz. La Esperanza me espera en el tramo infinito. ¿No la ves? Ven, te ayudo.