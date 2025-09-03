Suscribete a
LA ALBERCA

La quita del dinero robado

Primero hizo una rebaja penal de la malversación para sacar a los golpistas de prisión y ahora perdona lo afanado

Montero Cuadrado

Alberto García Reyes

Carmen Calvo promulgó que el dinero público no es de nadie y Pedro Sánchez ha incluido este postulado en su programa electoral. Sus amigos pueden malversarlo impunemente. Peor aún, heroicamente. El forajido Puigdemont merece trato institucional por parte del amabilísimo estadista Illa, paradigma de la ... moderación política, pero los adversarios son, por antonomasia y sin excepción, unos canallas. Y aplicando este dogma divino que decide quiénes son los buenos y quiénes los malos, el Gobierno se ha elevado como los ángeles turiferarios por encima de los hechos incontrovertibles, que son minucias terrenales, para dictarnos su evangelio celestial. El fiscal general es inocente porque sólo el voto particular es legítimo, todos los demás son diabólicos. La justicia funciona como un reloj contra el PP pero está politizada contra el PSOE. El presidente es víctima de un proceso de deshumanización alentado por la crudelísima derecha. Ábalos y Cerdán nunca representaron al socialismo, llegaron en ovni. Y la quita de la deuda que exigió ERC a cambio de sus votos para la investidura es la salvación del resto de comunidades, que van a salir más beneficiadas incluso que Cataluña. Mentira tras mentira, la religión sanchista ha construido una ficción sedante.

