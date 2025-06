Un periodista no ofrece pactos con la Fiscalía para conseguir información. Un periodista no da ruedas de prensa sin preguntas. Un periodista no milita. Un periodista se identifica siempre como periodista ante sus interlocutores. Que no les engañen: Leire Díez no es periodista. No ... estaba haciendo un libro. Su jugada es a dos bandas: si no le pillan, la cloaca cumple su función; si le pillan, debilita la credibilidad del periodismo. La 'fontanera' o 'conseguidora' del PSOE forma parte de la maquiavélica estrategia del sanchismo para derrumbar los pilares de la confianza en el sistema. Un Gobierno arrinconado por la corrupción sólo tiene una salida, que fue diseñada hace un año por el presidente en su retiro espiritual de cinco días: enervar las instituciones de las que depende la higiene del Estado. Leire es una pieza más en el tablero del 'lawfare', la policía patriótica y los pseudomedios. Lo que se pretende es sembrar la duda en torno a las tres grandes vigas que sostienen la credibilidad y la imparcialidad del sistema: los jueces, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los periodistas. El sanchismo busca militantes en esos tres frentes para poder construir desde dentro la pamema de que la fachosfera le persigue. El sanchismo es un troyano. Trata de sembrar la desconfianza general en las instituciones para que su relato valga lo mismo que la verdad empírica, para que todo sea relativo, para que nada sea creíble al cien por cien, para que la ciudadanía no tenga más remedio que aferrarse desesperadamente a su credo.

En las cloacas se practica la lealdad. Por pura supervivencia. Leire se ha dado de baja en el partido por compromiso ciego con la causa. Los súbditos siempre responden a las necesidades de los superiores. Se inmolan si es necesario. Pero la salida voluntaria de la 'fontanera' es una prueba más de su vínculo con el sanchismo. Díez se sacrifica para liberar al PSOE de la sórdida pátina que rezuman sus grabaciones. Le evita a Sánchez tener que explicar lo inexplicable. Le ofrece la palangana de Pilato. Esta señora de la que me habla no tiene nada que ver con el partido. Pero si Leire hubiese actuado por cuenta propia, sin encargos, lo que debería hacer Ferraz es seguir investigando. Porque la 'fontanera' no era una militante desconocida de una pequeña agrupación. Fue responsable de comunicación en Enusa y directora de Relaciones Institucionales de Correos. Ha formado parte del aparato. Y en su supuesta investigación para hacer un libro –ya que estamos, vamos a limpiarnos en las cortinas– ha pedido la cabeza del jefe de la UCO a cambio de acuerdos con esa Fiscalía que su jefe presumió de controlar –«¿de quién depende la Fiscalía, eh, de quién depende?»– y a cuyo máximo responsable llamó «nuestro fiscal general» para exigirnos que le pidamos perdón porque había borrado su teléfono en plena investigación. Lo siento, pero Leire no es periodista. Los periodistas no trabajamos así. Es una folclórica de las cloacas sanchistas. La Martirio que enfrenta en reyerta lorquiana a los prohombres Aldama y Pérez Dolset. La Leire de España.

