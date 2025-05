Hemos asumido con actitud espartana que las sesiones del control al Gobierno no sean de control, que el Ejecutivo se pase por el forro el Legislativo, que quienes llegaron al poder dando lecciones de corrupción se despierten cada mañana con un corrupto nuevo, que la ... Fiscalía se someta a los designios gubernamentales, que el Constitucional blanquee los ERE, que Puigdemont se fugue en nuestras narices, que las mentiras cochinas se nos vendan como cambios de opinión, que sean candidatos en las comunidades ministros que usan los recursos estatales para hacerse la campaña, que España se apague como Cuba y no sepamos aún por qué, que los trenes se paren todos los días, que el Gobierno quite y ponga presidentes en empresas cotizadas o que se ataque a los jueces desde La Moncloa. No se nos puede acusar de andar escasos de tragaderas. Pero lo de Extremadura ya no nos cabe. El juego de la silla de Miguel Ángel Gallardo para aforarse es como ese buche de 'gintonic' que no pasa por la glotis porque el cuerpo es sabio y se defiende del desmayo. La operación para desviar el caso del hermano de Sánchez a otro tribunal en el que la Fiscalía no acusará es de las más burdas jamás vistas. De hecho, el PSOE ha tenido que frenar el encaje como subdelegada del Gobierno de Extremadura de la diputada que le dejaba el sitio al presidente de la Diputación de Badajoz porque ese nivel de descaro es inasumible hasta para el sanchismo. María de la Cruz Rodríguez no ha mostrado lealtad, sino servilismo, lo que demuestra que el partido tiene instintos caciquiles en estos momentos y que hay demasiados lacayos subyugados a la soberanía del número uno. Si la superioridad necesita una silla, levanta a quien haga falta y santas pascuas.

Sin embargo, lo que está pasando en Extremadura es una 'excusatio non petita'. Cuesta trabajo entender que quien se sabe inocente actúe como el presidente de la Diputación de Badajoz. Gallardo ha dicho que lo que busca es entrar en la Asamblea para poder tener un debate cara a cara con María Guardiola. Piensa que nos chupamos el dedo. Su urgencia por garantizarse el blindaje es una maniobra procesal de libro para que el caso en el que la juez Biedma ha mandado al hermano del presidente del Gobierno al banquillo por enchufismo se vea en un tribunal superior por si ahí hay más suerte. Y si para eso es necesario obligar a tres miembros de la lista socialista a renunciar, quitar a la que ocupaba el escaño y poner al investigado bajo el paraguas de la Asamblea, ¿dónde está el problema? Lo que pasa es que cuando los movimientos son tan obscenos es inevitable alimentar la sospecha de que algo hay. Hasta el propio PSOE se ha dado cuenta de que se estaba pasando de frenada. Ya sabemos que el respeto a las instituciones está por los suelos y que el Gobierno está sumido en una profunda depresión moral e intelectual, pero esto es un 'sujétame el cubata' demasiado guarro. Y cuando se recurre de una forma tan impúdica al juego de la silla, cuidado, que se pierde la silla.

