La tentación de ponerle un traje ideológico a los bajos instintos de Juana Rivas no puede distraernos de lo único que importa en este asunto: los niños. El espectáculo de la entrega del hijo menor al padre con la plañidera cangrejeando ante las cámaras, ... hecha ella un trapo sobre el hombro de Paqui, la asesora áulica de su desgracia, es la representación más 'amateur' que he visto del chantaje emocional. La banda juanista apela al desgarro uterino para ganar un relato que tiene perdido en el espacio de la razón, en el de la ley y en el de los propios sentimientos puros. Dejemos de lado la condena por sustracción de menores, el posterior indulto de un Gobierno que quiere convertir sus opiniones en leyes, las decisiones de la justicia española y las de la italiana, la nueva investigación al padre por presunto maltrato y todo lo que tenga que ver con la mala relación de un matrimonio fallido. Los hechos objetivos bastarían para sacar conclusiones rigurosas sobre el abuso del feminismo mal entendido, que ante conflictos de este tipo impone al hombre un repudio social incluso cuando la justicia le da la razón. Pero como hay una investigación abierta contra el marido de Juana Rivas, no vamos a meternos ahí hasta que los tribunales decidan. Porque en el fondo de este escándalo subyace un problema mucho más grave: los niños. Y me atrevo a decir, a riesgo de ser quemado en la plaza, que Juana Rivas se quiere más a sí misma. Una madre jamás debe usar a sus hijos. La madre es el nido, el espacio de seguridad, el manto protector. Y ante un divorcio conflictivo, que ya es de por sí un trago durísimo para los niños, su primera obligación es salvaguardarlos de cualquier escarnio. Esos chiquillos están siendo públicamente estigmatizados de por vida. Han sido arrojados a las miradas y susurros del patio del colegio. Están condenados al señalamiento, a las murmuraciones. Y la única heroicidad a la que puede aspirar una madre es hacer lo posible y lo imposible por ellos, no por ella. Contra un maltratador, todo. Exponiendo a los niños, nada.

Un hijo es la mayor obra de la vida. No existe aspiración superior. Cuando se es madre o padre se abandona para siempre el ego porque hay algo más importante que proteger. Los hijos rompen nuestros espejos porque su existencia nos convierte en invisibles. Nosotros pasamos a una dimensión inferior en la que ningún sacrificio es suficiente. Tenemos que estar dispuestos a todo, incluso a la humillación, sólo por su bien. Por razones puramente ontológicas, los padres debemos abandonarnos a la única obligación que tenemos. Ni las ambiciones profesionales, ni las ideológicas, ni siquiera las artísticas pueden prevalecer. Sólo ellos. Nada más que ellos. Sólo lo mejor para ellos es lo mejor para nosotros. Pero el feminismo juanista cree, en claro abuso vicario, que lo primero es blandir su bandera. La asesoría de Paqui al pequeño –«¡grítalo, grítalo!»– va contra la esencia de la maternidad. Es un desmadre. No hablo de la protección de los menores, que ya bastaría, sino del amor a los hijos. Del amor total. Que está por encima del mal de amores.

