La confianza en el sistema es la viga maestra de la democracia. Todo naufraga cuando el ciudadano se siente indefenso ante las instituciones, cuando las reglas se modifican arbitrariamente y ya no se sabe qué es verdad y qué no. El nepotismo protege al poder, ... lo que supone siempre la desprotección del pueblo. Cuando los principios se vulneran, se difuminan o directamente se eliminan, las libertades quedan exclusivamente en manos de los sátrapas. Y lo del fiscal general va de eso. De la confianza en el sistema. Su presunción de inocencia es un bien tan valioso como nuestra fe en el estado de Derecho. Y parece evidente que existe una conexión entre el Gobierno de España y la Fiscalía que violenta los cimientos democráticos, no sólo por la defensa que el presidente hace de Álvaro García Ortiz, que responde únicamente a intereses particulares, sino por las razones que han llevado a un fiscal general del Estado por primera vez al banquillo. Los bafles de la izquierda van repitiendo por las calles, como el tapicero, que se ha perseguido al máximo responsable del Ministerio Público por haber desmentido un bulo. Y no hay mayor bulo que ese. Porque el primer requisito de la libertad es que el fin jamás justifica los medios. Álvaro García Ortiz tenía la obligación suprema, como primer fiscal español, de custodiar los documentos confidenciales de su institución porque así funcionan los derechos en las democracias avanzadas. Y con independencia de que fuese él directamente quien filtró o no un papel que su institución tenía la exigencia de proteger, pasaron dos cosas que le obligan a desaparecer de la escena pública cuanto antes: que el documento salió de la caja que él tenía que defender y que, una vez conocida la investigación por revelación de secretos, borró su teléfono móvil. Quien debía dar ejemplo en la persecución de delitos, obstruyó una investigación. Si lo hizo por torpeza, a la calle. Si lo hizo con la intención de ocultar pruebas, a la calle y a donde la Justicia determine. A la calle sí o sí.

La resistencia del fiscal general en su puesto es otro rasgo claramente sanchista. El presidente nos abroncó hace unos meses cuando la Guardia Civil certificó que en el móvil de Álvaro García Ortiz no había nada. Utilizó el borrado como argumento para acusar a la prensa de haber especulado con su supuesta autoría y recordarnos que a quien había que señalar era al novio de Ayuso, cosa que por cierto nadie ha discutido. «¿Quién va a pedirle perdón ahora?», llegó a espetar Sánchez desde la cima de su Everest moral. Y ese es el verdadero escándalo, el permanente borrado de la decencia al que nos somete este régimen corrupto. El sanchismo ha borrado la confianza en el Constitucional, en la Fiscalía, en el Consejo de Estado, en el Tribunal de Cuentas, en la SEPI, en Renfe, en Adif, en Correos, en Aena, en el CNI, en Red Eléctrica, en el CIS, en la cúpula de la Guardia Civil, en el CSIC, en la CNMC, en Indra, en el Consejo de Transparencia y en la España de las autonomías. El móvil del fiscal general es una anécdota en un país que ha borrado también los compromisos electorales, el respeto a la verdad, la relación del presidente con sus dos secretarios de organización, la educación de algunos ministros en las redes sociales, el documento del pacto con Bildu y, así sucesivamente, la más elemental decencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión