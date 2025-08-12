Suscribete a
Más de 5.000 desalojados por el incendio que afecta a Zamora y León
Pues no digamos menas y ya estaría, ¿no?

Son un desafío social porque son menores pero sobre todo sin padres que los eduquen ni a quienes reclamar

¿Qué tal si en Gaza se matan entre ellos?

¿Y si los políticos no sirven para otra cosa?

Se puede, claro. Pero no se debe. Se puede seguir utilizando el acrónimo, porque es útil, breve, reconocible. Pero no se debe. Porque también es vejatorio, discriminatorio, xenófobo. Y entonces ya estaría, ¿no? Dejamos de teclearlo, de pronunciarlo y al menos aliviamos la conciencia. Esta ... parece ser la forma de afrontar los conflictos en nuestro país. Perdón: los retos. No vaya a ser que ofendamos a alguien. Porque hemos convertido en costumbre nacional rebautizar las cosas para no tener que resolverlas. No hay crisis, hay retos. No hay paro, hay transición. No hay abandono, hay movilidad. No hay inmigración sino migración. Y así todo.

