La zorra y el gallinero

José María Carrascal

¿Pondría usted una zorra a guardar su gallinero? Seguro que la inmensa mayoría dirían que no, que eso sólo se le puede ocurrir a un tonto o a alguien que odia las gallinas, con lo bien que saben los huevos fritos. Sin embargo, es lo que venimos haciendo los españoles desde que volvimos a ser dueños de nuestro destino y de nuestros juguetes, poniendo en manos de los partidos el más importante de ellos: la televisión pública. Partido viene de parte, y la parte nunca atiende al todo, atiende a sus intereses particulares, que no suelen coincidir con los generales. Como resultado, Televisión Española no es la televisión de los españoles, sino la televisión del partido en el poder, que la convierte en instrumento para perpetuarse en él en lo posible. Y lo más curioso es que los españoles lo hemos aceptado como algo natural, cuando es antinatural, por antidemocrático. Como si cuarenta años de televisión gubernamental bajo Franco nos hubieran programado para que cada cambio de gobierno significase también un cambio informativo de las cadenas públicas, autonómicas incluidas. Algo cambió con la llegada de las privadas, pero que estas se convirtieran también en «partidistas» no hizo variar mucho la cosa.

El verdadero cambio lo ha traído la aparición de nuevos partidos, que rompió el monopolio que PP y PSOE tenían del poder y hace cada vez más difícil ponerse de acuerdo sobre la gestión de RTVE, el botín más codiciado de todos ellos, tras La Moncloa. Sobre todo de Podemos, que conoce mejor que nadie los resortes del medio y usó una cadena de televisión como trampolín para dar el salto a la política. Un Sánchez que gobierna con una ridícula minoría parlamentaria estaba dispuesto a cedérselo, pero se encontró con que todos los demás, incluidos los que le habían apoyado a dar el salto, no estaban dispuestos de ninguna manera a permitírselo. En estas estamos, con votaciones bloqueadas, obligándole a echar mano del decreto-ley para resolverlo, después de habérselo reprochado tanto al PP.

Tras haber conocido algunas de las más importantes televisiones extranjeras, me permito decir que en España no llegaremos a tener nunca una BBC inglesa ni una PBS norteamericana, mientras TVE esté en manos de los partidos. A lo más que podemos llegar es a una televisión pública reducida a los huesos, esto es, una televisión neutra, que se limite a dar actos institucionales, como sesiones del congreso, senado, alocuciones del Rey y otros eventos en los que intervengan todas las fuerzas políticas, así como competiciones deportivas. Una televisión llevada por su personal técnico, sin informativos, sin tertulias, sin comentarios ni comentaristas. Quien quiera esto puede acudir a la privada que más le apetezca. Aunque no espero que ocurra. Los partidos no renunciarán a controlar la televisión pública como la zorra no renunciaría nunca a guardar el gallinero. Y mucho me temo que si la izquierda vuelve a controlarla, añoraremos la TVE en la que, aunque sólo fuera por respeto a las formas, se oían voces de la oposición.