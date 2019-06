Seguir Ignacio Ruiz-Quintano Actualizado: 11/06/2019 00:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En teoría, la soberanía (en una palabra: la última palabra) reside en el pueblo, pero quienes se reparten el botín son los jefes de los partidos, cosa que al gallinero le parece justo… y democrático.

Sólo ha habido un español que entendiera este asunto, y no se llama Manolo Valls -hijo del pintor que liberó París… en el 49-, sino Francisco de Miranda, cuyo nombre también tiene que ver con París (figura en el Arco de Triunfo), Precursor de la Gran Colombia, que escribió… ¡en 1794!: «El pueblo no será soberano si uno de los poderes constituidos, el ejecutivo, no emana directamente de él, y no habrá independencia (entre los poderes) si uno de ellos fuera el creador del otro».

-Dad al cuerpo legislativo el derecho de nombrar a los miembros del poder ejecutivo, y no existirá ya libertad política. Si nombra a los jueces, no habrá libertad civil.

Ignacio Ruiz-Quintano