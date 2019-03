Ignacio Ruiz-Quintano Actualizado: 14/03/2019 00:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El modelo histórico del Real Madrid es Santiago Bernabéu, pero con Bernabéu no hubiera vuelto Zidane (ni nadie), pues con Bernabéu, si te ibas, no volvías (¡norma de la Casa!), y menos como se fue Zidane, en «espantá», a lo Rafael el Gallo.

-¿Y esas «espantás» tan tuyas que el público no se explica? -pregunta preguntó el Caballero Audaz al genio de la «espantá».

-El público no se las explica porque no está delante del toro -contestó El Gallo-. Eso responde siempre a un extraño que hace el bicho, a una amenaza, y como no tengo piernas para confiar en ellas y, a una «tarascá» de él, pudiera echarme fuera de un salto, tengo que cogerle la vez al toro

