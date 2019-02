Zanahorias

Jon Juaristi

Algún día, el Falcon 900B, símbolo de una legislatura chunga y bolivariana, terminará como reclamo de un motel de carretera manchego. O quizás en Cogollos, donde los vientos de la estepa burgalesa desguazaron el yate Azor, del que Felipe González se encaprichó por una temporada, no sé si para sentirse como Franco o como don Juan de Borbón, que subió a bordo una vez, en aguas no territoriales (y no para pescar atunes, precisamente). Algunas de las metopas que adornaron sus paredes fueron a parar a un asador cántabro y otras se subastan de vez en cuando en internet. Así pasa la gloria del mundo.

Temo hablar de Sánchez, que lo gafa todo. Ha gafado incluso a los indepes, y,

