¿Y si el CIS dice la verdad?

Carlos Herrera

Actualizado: 26/10/2018 07:44h

Si los datos del CIS, encuesta correspondiente a estas últimas semanas, son ciertos, no sé a qué espera Sánchez a convocar elecciones. Según el equipo de Tezanos, el PSOE estaría algo más de trece puntos por encima del PP en intención de voto, al que superaría, incluso, el partido de Albert Rivera. Jopetas. Todo ello teniendo en cuenta los escándalos de los ministros de Sánchez, la tesis del Doctor Plagio, los tejemanejes del Vicepresidente Volante y algún que otro sainete más. No habría llegado a la consideración general el detalle de anteayer según el cual Sánchez no considera adecuada la calificación de rebelión al comportamiento de los presos preventivos por los hechos del Uno de Octubre, tal como le exigió