La XIII legislatura

El número 13 tiene mala fama y la decimotercera legislatura de nuestras Cortes, iniciada ayer, tiene toda la pinta de esos toros mansurrones que, al salir, mientras rascan el albero con la pata, echan una ojeada a la cuadrilla que le espera como preguntándose «¿A cuál de estos me cargo primero?». Cogidas no hubo ninguna, pero rasponazos y sustos, unos cuantos. Ya cuando abrieron las puertas del hemiciclo, las carreras para ocupar los mejores puestos por parte de los de Vox, nos advirtieron que vienen dispuestos a no pasar desapercibidos. Luego, los circunloquios que utilizaron los nacionalistas catalanes para aguar su juramento del cargo, batieron récord de insidia. Como el cabreo de peperos y ciudadanos al verlos utilizar de nuevo

