Seguir Jon Juaristi Actualizado: 31/08/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quizás a impulsos del aburrimiento de los días de transición entre las vacaciones y el comienzo del nuevo curso, mi hijo se mete, vía Twitter, en una discusión de estudiantes, para defender que los Estados Unidos no solo son una democracia, sino la democracia constitucional más antigua del planeta.

-Me ha caído la del pulpo -me dice-. Medio país está arremetiendo contra mí. No sabía que quedaba tanto antiamericanismo en España.

A los jóvenes les cuesta relativizar. Las redes sociales no son España. Probablemente, el porcentaje de antiamericanismo entre sus usuarios es mucho mayor que el que se detectaría en la población total, pero sí, admito, queda mucho antiamericanismo, y, además, no es un antiamericanismo residual, sino creciente, atizado por

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Carmina

Carmina ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Aceleraciones

Aceleraciones ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Machistas