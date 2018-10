El voto impermeable

Ignacio Camacho

«No, el PSOE no está a diez puntos del PP, eso es un disparate. Pero si descuentas el calzo que ha metido Tezanos en el CIS, la realidad es que, a pesar de lo que está pasando, sigue entre dos y cinco puntos por delante». El consultor político despliega en la mesa de la cafetería unos cuadros de coordenadas horizontales y verticales. Ha cruzado algunos estudios de opinión recientes para efectuar su propio análisis. «Mira esta línea de arriba, en todos ganan los socialistas aunque con distinto porcentaje. Lo que ha hecho Tezanos no es aumentar la cocina sino suprimirla de forma flagrante, proyectando la intención de voto sin estimaciones de recuerdo, ni de sesgo ni otras variables. Una vulgar operación lineal con un coeficiente que ha descubierto Narciso Michavila, un profesional serio al que este tipo de cosas le irritan bastante. Pues bien, incluso corrigiéndolo, en ese sondeo y en los otros que yo he estudiado sale lo que sale: que el más votado sería Sánchez. Y tiene una explicación bien fácil».

«Está concentrando el voto útil, impermeable, de la izquierda. Los errores, las rectificaciones y los escándalos le acabarán pasando una cierta factura en las siguientes encuestas, pero la realidad es que hasta ahora los suyos apenas se los tienen en cuenta. Simplemente, no quieren que vuelva a gobernar la derecha. El desalojo de Rajoy le ha proporcionado mucho voto procedente de Podemos y de una parte de los nacionalistas, la más pragmática e inquieta por la deriva del proceso de independencia. En unas generales, sus resultados en Cataluña pueden ser una sorpresa. Y de momento ha cerrado el flujo por el flanco de Ciudadanos, aunque a mi juicio si hay una brecha susceptible de volverse a abrir es ésa. Pero ahora mismo los bloques ideológicos son muy estancos, con una diferencia: que mientras el PSOE ha pasado a liderar su bando con un claro desequilibrio de fuerzas, en el lado liberal-conservador hay dos competidores que están muy cerca. Y ya conoces la prima de escaños que se lleva la lista más votada en este sistema».

«Mi opinión es que, de todos modos, el presidente ha desaprovechado algo muy importante en política: el momentum. Ése lo tuvo en julio, incluso al final de las vacaciones, antes de que empezase a entrar en barrena el Gobierno. Decidió seguir y ahora va en descenso, de tal manera que para aguantar depende en gran medida de Podemos. A Iglesias le conviene esperar que pasen las municipales y regionales de mayo para conservar cuotas de poder directo, por eso pretende anclarse al PSOE ayudándole a resistir y apoyándole los presupuestos. Aun así, yo no descartaría, con los datos que veo, que si Sánchez sumase mayoría con Cs no vaya a hacer un quiebro. Ya sé que ahora están muy tirantes, muy lejos, pero si Rivera no sobrepasa al PP, y no lo está consiguiendo… ¿quién podría objetar un acuerdo entre el primer partido y el tercero?».