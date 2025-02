En vísperas electorales, y tal como van las cosas, es bueno recordar que por estas fechas es el aniversario de la firma, hace cuarenta y dos años, de los llamados Pactos de la Moncloa, que se convirtieron en un paradigma de convivencia democrática y fueron ... un paso definitivo para consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución de 1978.

El llamado «espíritu de la transición», que culminó con la abrumadora aprobación de la Constitución, se inicia cuando, a la vista del panorama existente en España tras las primeras elecciones democráticas, aquellos dirigentes políticos aceptaron reunirse con el Gobierno y hablaron, discutieron y acordaron para consensuar lo que fuese necesario al fin propuesto, lo que se plasmó en dos acuerdos, uno político y otro económico. Nuestros jóvenes dirigentes -algunos entonces ni habían nacido- solamente conocen aquella época de oídas y leídas. Sería bueno que comparasen la situación actual de España con la de aquel entonces, que se resume en las palabras que el profesor Fuentes Quintana tomó prestadas -según dijo- de un político republicano de 1932. «O la democracia acaba con la crisis o la crisis acaba con la democracia».

Me es difícil explicar, y sería difícil de entender a la mayoría de los mortales, la situación de la España de hoy comparada con la del renacer de la democracia si lo hago hablando del PIB, la renta nacional, la balanza de pagos, la renta per cápita, el valor agregado, etc. Pero creo que todos verán la abismal diferencia entre ayer y hoy con el siguiente ejemplo: una pareja de dirigentes políticos actuales ha financiado su vivienda -según han declarado- con una hipoteca al 1,5% de interés. En 1977 no la habrían conseguido a un interés menor del 20%.

Los pactos de La Moncloa se firmaron por los de entonces cinco partidos políticos nacionales -UCD, PSOE, AP, PC y PSP-, tres catalanes -FSC, CSC y CiU- y el PNV. Se recuerdan como el gran pacto que hizo posible salir de la crisis económica, olvidándose a veces que existió también un importante pacto político que garantizó los derechos de reunión y de asociación y el derecho a la libertad de expresión junto con diversas modificaciones del Código Penal referidas principalmente a las libertades públicas y a los derechos de la mujer con la despenalización del adulterio, el amancebamiento y la venta de anticonceptivos.

En estas vísperas electorales es bueno recordar la frase de Tarradellas «En política se puede hacer todo menos el ridículo». La convocatoria de elecciones del pasado 24 de septiembre es el resultado del ridículo hecho por el Congreso de los Diputados -por generalizar- al no haber sido capaz de proponer a S.M. el Rey un presidente del gobierno. Con sentido del Estado ello habría sido posible, pero desgraciadamente se hace actual -o a mí me lo parece- la afirmación de Churchill de que «el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes».

Los dimes y diretes de las dos sesiones de investidura fallidas hicieron realidad la frase de Groucho Marx: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados».

Y llegamos al 10 de noviembre. Los españoles votaremos y espero que los políticos, especialmente el presidente en funciones, interpreten adecuadamente lo que diga el lenguaje de las urnas. Porque no estará España en momentos fáciles. Tendremos un Brexit duro, blando o regular, un paro que no baja de los tres millones, la desaceleración de la economía, etcétera. Y por si fuera poco un grave conflicto en Cataluña creado por la Generalitat al no acatar la sentencia del Tribunal Supremo.

En relación con esto último solo comentar que tuve la satisfacción de charlar con Tarradellas en una comida sentados alrededor de su mesa camilla, y recuerdo aquella conversación como profética de la situación actual. Sería conveniente que algún periódico reprodujese la carta que Tarradellas dirigió el 16 de abril de 1981 al director de «La Vanguardia». «En cuanto a Cataluña -decía- creo que es urgente que se recupere la unidad que se rompió en mayo de 1980, y que se olvide todo lo que ahora nos separa, porque nuestro país es demasiado pequeño para que desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos».

Es muy aventurado decir hoy lo que en unos días saldrá de las urnas. Encuestas aparte, una mayoría decidirá su voto en el propio colegio electoral. Y se puede colegir que es posible que haya una abstención mayor que la de las elecciones anteriores. Tenemos un solo precedente de repetición electoral, en junio de 2016 al no lograrse un acuerdo por el Congreso nacido de las elecciones de diciembre de 2015. Aquellas tuvieron la abstención más alta de la serie histórica que comienza en 1982. El presidente del Congreso reconoció entonces que la repetición electoral genera incluso «cabreo» en los ciudadanos, admitiendo que los políticos no fueron capaces de gestionar el resultado de las urnas.

Ello me lleva a pensar que, con el previsible aumento de la abstención, sin los votos de los grupos nacionalistas y/o independentistas, que no apoyarán cualquier solución que no sea la del indulto de los condenados en el «procés», y la bajada previsible de Ciudadanos y de Unidas -más bien desunidas- Podemos solamente habrá en el nuevo Congreso una posible mayoría de 176 escaños uniendo los del PP y los del PSOE.

Ese será el momento de ver si los líderes de ambos partidos desdicen a Churchill y acuerdan un gobierno de coalición, un pacto de investidura, o cualquier otra fórmula que evite otras veinte semanas de un «gobierno en funciones» en funciones.

Será el momento ideal para lograr acuerdos sobre los temas que, a buen seguro, preocupan a ambos partidos, empezando con la modificación de la ley Electoral y siguiendo con unos segundos pactos de La Moncloa sobre financiación autonómica, educación, sanidad, pensiones, presupuestos y más que se les ocurra.

«Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes» dijo el poeta libanés Khalill Cibran

Confío en que las elecciones del 10 de noviembre alumbren un Congreso capaz de lograr un rápido acuerdo para conformar un Gobierno de bases sólidas y para largo tiempo. Otra cosa sería volver al ridículo y este país, España, no está para bromas.

Jesús Sancho Rof es Catedrático de Universidad y fue ministro en los gobiernos de UCD