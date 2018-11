La vida de los otros

Hermann Tertsch

@hermanntertsch Seguir Actualizado: 16/11/2018 00:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchos se sorprenden en España y Europa continental ante ese soberbio espectáculo de ministros del Reino Unido que dimiten uno tras otro porque las decisiones de su jefa de gobierno no son compatibles con su opinión, con su conciencia o con el voto de su circunscripción electoral que viene a ser lo mismo. En Westminster los diputados defenderán con la palabra y todos los colmillos retóricos la opinión y el interés de sus electores. Y es que eso solo pasa en esas islas y allende el Atlántico, allá donde gobierna el malísimo Donald Trump. El del imperdonable delito de decir todas esas verdades inconvenientes que la hipocresía socialdemócrata no tolera. Como que no se puede sacrificar la vida de los

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mentiras de guerra

Mentiras de guerra ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Efemérides y consenso

Efemérides y consenso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Magnicidio de cine cubano