Tribuna Abierta El ministerio del tiempo «El nuevo Gobierno piensa poner a prueba los resortes de la democracia, y el resto tendremos que demostrar que estamos preparados para el reto»

No me estoy refiriendo a la aclamada serie de Radiotelevisión Española, no, sino al 23º ministerio de esta nueva legislatura para el que se ha propuesto a Dolores Delgado, exministra de Justicia del PSOE y exdiputada del PSOE.

Y ese es su nombre, porque ahí radica lo que pretende Sánchez con su nombramiento. Pretende ganar tiempo, y pretende satisfacer a sus socios independentistas, designando a alguien que ya demostró en diciembre, con el informe de la Abogacía del Estado, que sabe hacer moverse bien en según qué encargos presidenciales.

Han sido días intensos de noticias y nombramientos, días en los que los temas iban saltando unos sobre otros, pero el más espeluznante de todos fue la designación de una exministra

