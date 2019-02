Jon Juaristi

Fue el pasado miércoles. Volvía de la universidad y me disponía a abrir la puerta de la calle cuando me abordaron dos adolescentes, chico y chica, ella con uniforme escolar. Preguntaron si no me molestaría contestar a un par de cuestiones, que en realidad fueron tres. Acepté y quisieron saber mi edad, que debe de ser la de sus abuelos. A continuación, la chica me soltó lo de Pilatos a Cristo: «¿Qué es la verdad?». Contesté: «Lo contrario de la mentira». Finalmente, y mientras su compañero me sacaba una foto con el móvil, inquirió: ¿Cree usted que la verdad es absoluta o relativa?», a lo que respondí: «Según…». Se despidieron muy educadamente y se alejaron bajo la llovizna.

