La verdadera corrupción

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 22/11/2019 23:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es hermoso que Celaá diga que la sentencia de los ERE no tiene nada que ver ni con el presidente ni con el Gobierno, porque ella nunca hubiera llegado a La Moncloa si no hubiera sido por exagerar una sentencia que se ha probado que era fraudulenta y que tenía realmente poco que ver con el presidente Rajoy, aunque los suyos la utilizaron para derrocarlo. Yo entiendo lo que quiere decir Celaá. Lo que no entiendo es de dónde saca el nervio para decirlo.

De todos modos, y subrayada la habitual desfachatez socialista -por no hablar de cómo Pablo Iglesias ha pasado de puntillas por la sentencia-, lo verdaderamente corrupto, si llega a producirse, y no tengan ninguna duda de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Torra se va, Puigdemont se queda

Torra se va, Puigdemont se queda ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ana

Ana ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Si hubiera sido una mujer