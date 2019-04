Seguir Salvador Sostres Actualizado: 27/04/2019 00:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La desvergüenza me ofende pero lo que me asusta es la miseria. Lo de menos de los viernes sociales es que sean propaganda y lo grave es que son venezolanos. Las populistas medidas de Sánchez, como la de quitar el IVA del pan como metáfora perfecta, son lo que suelen prometer los líderes frívolos e inconsistentes antes de convertirse en tiranos de sociedades que no supieron darse cuenta de su bienestar, ni protegerlo, y que en muy poco tiempo se volvieron repúblicas bananeras y hambrientas.

Cuando la única estrategia de un gobierno es bajarte el precio -es decir, el listón- y prometerte la vida gratis, el engaño está servido, y el fraude, y es inminente que la necesidad y tú

