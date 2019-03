EDITORIAL ABC Venezuela y los cómplices de Maduro

El apagón generalizado en Venezuela no obedece a una guerra ni es atribuible a una catástrofe natural. Es causa de una mezcla de corrupción masiva, ineptitud y abandono de las instalaciones desde hace mucho tiempo. La única pregunta que cabe plantearse es cómo este colapso no se ha producido antes, teniendo en cuenta la trayectoria de la dictadura chavista. Tampoco es normal ni comprensible que el principal responsable directo, Nicolás Maduro, no comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos y responder ante la evidencia de que han muerto una veintena de personas por consecuencias directas de la falta de electricidad. Maduro es quien ha ordenado que se impida la entrada al país de la ayuda humanitaria que podría salvar a miles de venezolanos. Es el culpable de un éxodo de tres millones de personas, que tampoco se puede achacar a un conflicto armado ni a una epidemia, sino sencillamente al hambre. El régimen chavista camina inevitablemente hacia el colapso sin que aquellos que tanto lo elogiaron en España reconozcan su error y pidan disculpas por defender a semejante sátrapa. Cómo es posible, por ejemplo, que Errejón, el socio de Carmena, no haya pedido perdón a los venezolanos por la hiriente sandez de «las tres comidas diarias» que, según él, hacen todos ellos.

Con la declaración del estado de alarma nacional del presidente interino, Juan Guaidó, militares y policías tienen una nueva oportunidad para abandonar a Maduro, de modo que faciliten que la reconstrucción del país pueda comenzar cuanto antes. Aquellos funcionarios públicos que se niegan a reconocer la autoridad de Guaidó no hacen más que prolongar los sufrimientos de la población y añadir responsabilidad a sus expedientes. Si ante esta catástrofe siguen sin darse cuenta de que es necesario dar ese paso, han de saber que son corresponsables de la miserable obra del autócrata que se esconde en Miraflores.