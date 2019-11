Vacas locas

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 18/11/2019 23:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de escuchar a Quim Torra tuve que ponerme en Youtube el chiste de los garbanzos de Paco Gandía. Para elevar el nivel intelectual. Podía haber tirado de Quevedo y su «Gracias y desgracias del ojo del culo» o de Jonathan Swift por «El beneficio de las ventosidades». Pero Paco Gandía tenía más gracia. Y más entidad política que Torra. El chiste es un clásico larguísimo donde sale hasta Curro Romero. Torra lo había dejado claro el día antes en una actuación como de actor malo de la «stand up comedy», micrófono en mano: «No iré a defenderme, iré a atacar al Estado». Pero no sabíamos que iba a atacarlo con flatulencias. De las de verdad, no de las mentales

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Más jota, más jota

Más jota, más jota ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Santa Compaña

La Santa Compaña ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Todo lo dorado de Doris