Vacaciones merecidas

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 20/08/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado día 10, tras una ronda de reuniones de utilidad desconocida con la «sociedad civil española» (léase solo la de su cuerda), el presidente en funciones hizo mutis y se retiró del mundanal ruido para gozarla gratis en el palacio estatal de Doñana. Desde entonces, el mundo no ha vuelto a contemplar su espigada planta, aunque de cuando en vez irrumpe vía Twitter para solventar la crisis del Open Arms con golpes de efecto de ida y vuelta. Las merecidísimas vacaciones del presidente en funciones han suscitado críticas. Se le reprocha que dada su afición al Falcón no se haya desplazado a Gran Canaria, donde luchan desde hace días contra un fuego espantoso. También se le afea que no

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El arte del silencio

El arte del silencio ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pollos sin cabeza

Pollos sin cabeza ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Gran idea que siempre falla