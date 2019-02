La Tercera Urgencia moral de una alternativa «La manifestación de mañana es un paso adelante, pero no es suficiente. No estamos obligados a seguir el modelo francés, esto es, Vox no tiene por qué ser el Frente Nacional de Le Pen, ni Ciudadanos necesariamente tiene que ser Macron, por mucho que les cueste a sus líderes. Es un mal modelo para España»