La Tercera La última colonia «Son muchos los españoles que piensan que lo de Gibraltar fue inventado por Franco. Ignoran que el primer ministro de la Guerra, como se decía entonces, que ordenó al regimiento de La Línea hacer la instrucción frente a la Verja fue Azaña. Tal vez conviniese introducir en nuestro lenguaje corriente la frase hecha: “Miente como un inglés”. Aunque ello obligaría a crear también: “Se deja engañar como un español”»

José María Carrascal

05/02/2019

Como los españoles tenemos una memoria selectiva, un alzhéimer benévolo que nos permite olvidar lo incómodo y recordar lo que nos agrada, conviene pensar de tanto en tanto en lo que no ha mucho se llamaba «la vergüenza»: una colonia en nuestro territorio, en pleno siglo XXI. Más, si sus amos tienen la desvergüenza de decir que no es una colonia y, encima, que fuimos nosotros quienes así la clasificamos, siendo ellos quienes la incluyeron como tal en la lista de territorios no autónomos que Naciones Unidas pidió a las potencias coloniales. Con lo que el cinismo británico alcanza categoría de Guinness. Todo empezó durante la Guerra de Sucesión española, con dos pretendientes, el archiduque Carlos de Austria y Felipe