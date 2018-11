Trump, el crepúsculo

Guy Sorman

Seguir Actualizado: 12/11/2018 00:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

LO que conocemos como populismo, o también nacionalismo étnico, no es un movimiento ideológico, sino una reacción tribal. Las recientes elecciones de Estados Unidos lo demuestran ampliamente. Donald Trump y, en general, los candidatos republicanos que lo reivindicaron solo han obtenido los votos de las circunscripciones blancas. La demarcación electoral y la complejidad del sistema de votación no pueden ocultar esta realidad política. Los negros, los latinos y los asiáticos no votan nunca por Trump. Si el Partido Republicano conserva su mayoría en el Senado es solo porque los Estados rurales y despoblados del centro de Estados Unidos están sobrerrepresentados. Las metrópolis cosmopolitas, como Nueva York o Los Ángeles, se han pronunciado masivamente en contra de Trump (más de dos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Brasil, singular y universal

Brasil, singular y universal ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Khashoggi, el caleidoscopio

Khashoggi, el caleidoscopio ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Khashoggi, el caleidoscopio