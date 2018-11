La tortilla

Ignacio Ruiz-Quintano

La España política es una gallina que cacarea tratando de poner el huevo del consenso, que es un huevo de dos yemas, la unitarista y la separatista.

-El gallo de la veleta tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo -cuenta Ferlosio en «Alfahuí».

El 78 fue una mezcla patafísica de «Alfanhuí» y Tratado de Versalles pasada por el chino del consenso. En Versalles, como se sabe, no pudieron hacer una Austria fuerte porque no había una nación austriaca, pero tampoco pudieron crear una Alemania dividida porque su unidad nacional, obra del militarismo prusiano en 1870, estaba ahí, «y una unidad nacional no se rompe porque así lo quieran algunos hombres graves

