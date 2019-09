Seguir Salvador Sostres Actualizado: 02/09/2019 02:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las entrevistas del verano he apreciado sobre todo la voz profunda, culta, sensatísima de los toreros. No sé por qué los españoles escuchamos tanto a caricatos y faranduleras si hemos tenido torrenciales ocasiones de constatar que sus opiniones son de una vulgaridad extrema. Todavía hay alguna diferencia entre jugarte la vida ante un toro de 500 kilos o no jugarte ni tu dinero, porque con las escandalosas subvenciones dedicadas al cine español, tu película ha tenido ya beneficios antes del estreno.

En toreros y ganaderos, y en los aficionados taurinos, he hallado una humanidad bondadosa, siempre partidaria, un insólito conocimiento del alma. Ningún radicalismo, ninguna estridencia. La entereza de no dejarse arrastrar por los agravios, ni por los gritones,

Salvador Sostres Articulista de Opinión