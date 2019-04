Tocar las narices

Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 30/04/2019 00:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Serrano Suñer era paseado por el Retiro en silla de ruedas, pellizcaba el culo de su enfermera. «Don Ramón, nos van a ver». «Por eso lo hago». De George H. W. Bush, también nonagenario, la actriz Heather Lind contó en pleno impulso airado del #MeToo que en 2014 coincidió con él. No le dio la mano, le tocó el culo desde la silla de ruedas y soltó una guarrada. Barbara Bush entornó los ojos y un guardaespaldas le regañó por haberse puesto tan cerca. La chica aseguró que hizo público el asunto por la valentía de quienes estaban compartiendo sus experiencias. Sí hay que ser valiente para contar semejante afrenta. Nena, you too, vale, pero no me compares.

En

