Seguir Isabel San Sebastián Actualizado: 04/04/2019 00:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es preciso agradecer a Isabel Celaá las carcajadas que nos ha regalado al explicar el lema de la campaña sanchista. Los compañeros encargados de cubrir sus ruedas de prensa no daban crédito el lunes a lo que oían, al escuchar de sus labios la reivindicación entusiasta de ese eslogan, «haz que pase», plagiado, cómo no, del empleado por una conocida marca estadounidense de cosméticos. Un periodista llegó incluso a pedirle tímidamente que repitiera lo dicho, temiendo no haber entendido bien. «¿No os gusta?», respondió la ministra, cual adolescente lánguida. «¡Es precioso, es de “Titanic”!».

Gloriosa referencia donde las haya.

Más allá del pitorreo generalizado desatado de inmediato en la sala de prensa, los hilarantes memes colgados en redes sociales (con

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sánchez compra votos

Sánchez compra votos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Catasalida

Catasalida ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Con mi dinero no se escupe a España