Tinieblas anónimas

No se ve nada entre las tinieblas que según el Papa Francisco envuelven el mundo. Tras la luz de la Nochebuena y de la hermosa catequesis con que armó la misa del Gallo, el Obispo de Roma se pasó ayer al lado oscuro para recorrer ... los territorios cubiertos por las «tinieblas», un mapamundi del horror que nos conduce a ciegas por el paisaje del miedo y el desamor. No se ve nada en el planillo distribuido por el Papa. Somos gatos de escayola en un belén sin bombillas intermitentes. Se aprecian desde lejos conflictos, guerras, tiranías y dominaciones, pero no se identifica al responsable de tanto pecado, sistematizado en unos conflictos que aparecen como fenómenos anónimos. Se dice el pecado, no el pecador.

En el Antiguo Testamento, que en buena parte es un libro de guerra, a menudo atroz, no se escatiman condenas ni se esconde el nombre, la estirpe o la calaña de los enemigos del pueblo elegido. Tampoco el Papa Francisco suele andarse con rodeos para señalar y condenar a ese Occidente, presuntamente cristiano, que ha normalizado y relativizado el pecado para adaptarlo a las hechuras de su bienestar, moralmente flexible, como un colchón viscoelástico o de laureles. Ahí no hay tinieblas. Todo se ve muy claro, y es el propio Pontífice el que enciende la luz y dispara al bulto. Se dice el pecado y se dice el pecador. «Vergogna», clama el Papa. En las «tinieblas» de Francisco, sin embargo, solo hay víctimas. Ni rastro de quienes les dan muerte. Venezuela sufre «tensiones políticas y sociales» y «diversas crisis», Ucrania demanda «soluciones concretas», la República Democrática del Congo está «martirizada por conflictos persistentes», Iberoamérica atraviesa un «período de agitaciones sociales y políticas», Yemen se enfrenta a «una grave crisis humanitaria» y en Siria hay «hostilidades». La premeditada superficialidad del análisis papal permite intercambiar países y diagnósticos sin alterar el producto, tenebroso por la actividad criminal de unos dirigentes aquí anónimos y también por el apagón de una linterna pontificia que se queda sin pilas cuando no apunta a Europa. No es cosa de volver a los tiempos de Jeremías -«Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate»-, pero al menos valdría la pena identificar el mal, al menos cuando es absoluto y no relativo, como en Europa.

