Seguir Salvador Sostres Actualizado: 20/09/2019 23:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ejército es la ternura de la democracia. Este odio que tantas veces profesamos contra nuestros soldados es, además de irracional, una de las mayores demostraciones de atraso cívico, mental e intelectual de nuestra era. Sin ejércitos no hay libertad -ni paz-. Sin ejércitos la vida pierde valor y sentido. No ha habido ninguna esperanza de convivencia pacífica, libre y próspera que haya podido concretarse sin un buen ejército, y la fuerza de La Civilización no es la razón sino la fuerza de los ejércitos con que la defendemos. Si existieran otros ejércitos más potentes que los nuestros, la razón cambiaría de bando hasta que de nuevo nuestros soldados volvieran a ser los más fuertes. Cualquier otra visión es naíf,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas Sólo una virtud

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pepe en el corazón

Pepe en el corazón ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Siempre madrastra