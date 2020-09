Testimonios del coronavirus Carta de una mujer: «Avisaron desde Italia del peligro del virus y aquí nadie hizo nada» «Mi hija no fue a Milán, pero su vuelo salió y durante los días posteriores los vuelos siguieron saliendo. Opino que el Gobierno cometió negligencia»

Mi hija tenía un viaje con dos amigas a Milán a principios marzo, por este motivo estuve muy pendiente de las noticias sobre el coronavirus en Italia. Veinte días antes de su viaje le dije que no iba, y lo primero que te dice una persona joven es que eres una exagerada y que te estás excediendo.

Ya en febrero fui a una farmacia a comprar mascarillas y no había. Me dijeron que iban a llegar, pero que la mayoría estaban reservadas que tenía que encargarlas, que me llamarían, por lo tanto la gente ya se estaba preocupando de protegerse.

A finales de febrero empezaron a darse cuenta de que era un tema serio. Pero en la compañía aérea no devolvían el dinero y eso para los jóvenes que pagan sus viajes con sus ahorros era otro motivo de no querer renunciar. El avión salía del aeropuerto de Santander hacia Bergamo y lo que más me indignaba era que no se cancelaba ningún vuelo.

Leía en redes sociales cómo desde Italia la gente nos avisaba de que estaba siendo preocupante el coronavirus, que los hospitales estaban desbordados, que no era una exageración, que nos pusiéramos las pilas, que no nos lo tomábamos en serio y que íbamos a pagarlo caro, que el gobierno español se estaba columpiando.

Sin embargo, la mayoría de las respuestas a los comentarios eran que simplemente se trataba de una gripe y que no era para tanto. Yo me preguntaba, ¿cómo a unas personas que avisan de lo que está pasando en su país, en Italia, pueden llamarlas aquí exageradas? Si son amigas, ¿cómo se les puede responder a su vivencia que no se debían dejar llevar por la histeria o la manipulación?

El caso es que mi hija no fue a Milán, pero su vuelo salió, no se canceló y durante los días posteriores los vuelos siguieron saliendo. Opino que el Gobierno cometió negligencia, porque estaban avisando desde Italia del peligro del virus y aquí nadie hizo nada.

* Teresa López Molinillo vive en Oviedo.

